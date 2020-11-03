Екатеринбуржцы перевели на счет телефонных мошенников более 28 млн рублей: «Ежедневно регистрируется 1-3 заявления»

Екатеринбуржцы все чаще становятся жертвами телефонного мошенничества. Только с июня по ноябрь местные жители перевели на счета аферистов более 28 млн рублей. Об этом стало известно из данных, присылаемых полицией в пресс-релизах. Вероятно, эта цифра еще больше, так как журналистам известно не обо всех регистрируемых случаях.

«В настоящее время полиция фиксирует значительный рост телефонных мошенничеств. Только в Екатеринбурге ежедневно регистрируется 1-3 заявления о подобных преступлениях. Ущерб от действий мошенников в каждом случае составляет от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов рублей. Это обуславливается тем, что помимо денег, уже имеющихся на счету жертвы, мошенники обманным путем заставляют граждан оформлять онлайн-кредиты», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

В ведомстве добавили, что жертвами мошенников чаще становятся зрелые, образованные люди. Так, ранее агентство писало о 55-летнем мужчине, который купился на уловки аферистов и лишился более 3 млн 300 тысяч. Однако на обман попадаются и представители банковских организаций, а также молодежь. «Новый День» писал о 23-летнем программисте, который стал жертвой развода и отдал мошенникам более двух миллионов рублей. В силу своего возраста пенсионеры часто доверяют незнакомцам. Две недели назад, 76-летнюю пенсионерку обманули аферисты, она лишилась более 4 млн 180 тысяч рублей. Это рекордная сумма, о которой стало известно СМИ.

Основная схема, которой придерживаются аферисты, кардинальных отличий от случая к случаю не имеет. Полицейские выделяют два способа обмана людей. В первом случае на экране мобильного телефона высвечивается московский номер с кодом 495 или 499, после чего звонящий представляется сотрудником службы безопасности банка, называет свое имя, фамилию и данные гражданина. В полиции пояснили, всю информацию мошенники, скорее всего, похищают из банков: «С большой долей вероятности информация о телефонном номере, банковском счете и прочие личные данные клиентов, которыми пользуются мошенники, могут быть похищены из кредитных организаций. Именно этим объясняется осведомленность преступников».

Затем лжеработник сообщает, что со счета владельца карты кто-то пытается снять деньги, и для предотвращения хищения нужно выполнить несколько действий: продиктовать коды из СМС-сообщений, необходимые для подтверждения операции. В этот момент аферисты уже отправили запрос на списание денег со счета жертвы. Если человек «срывается с крючка» и кладет трубку, то злоумышленники перезванивают уже с другого номера, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, и используя психологические приемы давления на жертву, например, требуют не мешать расследованию преступления.

Во втором случае мошенники сразу пугают клиента тем, что его деньги крадут, поэтому советуют перевести всю сумму на «резервный» счет.

Управление УМВД России по городу Екатеринбург предупреждает, что звонок от «сотрудника службы безопасности банка» должен наталкивать человека на некие сомнения и подозрения в подлинности вызова. Ведь реальным работникам банка известны данные карты, поэтому они не просят клиентов дополнительно что-то сообщать. Если вам позвонили, сразу отклоните вызов и перезвоните в службу поддержки клиентов по телефону, указанному на обратной стороне карты или в договоре. Ни под каким предлогом не передавайте ПИН-коды и пароли от вашей карты.

Екатеринбург, Анна Темрук

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