Пенсионерка отдала телефонным мошенникам 4,2 млн рублей

В Екатеринбурге полицейские разыскивают телефонных мошенников, из-за которых 76-летняя пенсионерка лишилась почти 4,2 млн рублей. Пожилая женщина рассказала правоохранителям, что ей позвонил незнакомый человек, назвав ее по имени и отчеству, а сам представился сотрудником службы безопасности банка. «Мужчина сообщил, что производятся подозрительные операции по снятию денежных средств с вкладов собеседницы, и для защиты счетов требуется продиктовать полные данные ее банковских карт с лицевой и обратной стороны. После этого ей перезвонили настоящие сотрудники банка и сказали, что со счетов женщины осуществлены три перевода на общую сумму 147 тысяч рублей. Также представитель банка проинформировал пенсионерку о блокировке ее счетов и перевыпуске карты. Женщина обратилась в офис кредитной организации, где ей разблокировали счета и привязали к пенсионной карте», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Однако на этом история не закончилась. Через какое-то время пенсионерке снова позвонили неизвестные. Женщина было отказалась общаться с ними, назвав их мошенниками, но голос из трубки убедил екатеринбурженку, что ее деньги не похищены, а якобы помещены на специальный «страховой» счет, открытый на ее имя. «Более того, незнакомец в целях сохранности пенсионных накоплений потребовал перевести на указанный счет все имеющиеся у гражданки деньги. Для подтверждения своих слов аферисты скинули пенсионерке поддельную выписку по персональному «страховому» счету с реквизитами банка и денежными средствами в размере 147 тысяч рублей. Доверчивая женщина поддалась на уловки «банковских» аферистов и перевела деньги на счета, которые ей продиктовали злоумышленники. Общая сумма ущерба составила 4 млн 186 тысяч 299 рублей», – добавили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Им занимаются сотрудники отдела полиции № 7.

Екатеринбург, Елена Сычева

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