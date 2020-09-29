23-летний программист стал жертвой телефонных мошенников, потеряв более двух миллионов рублей

Житель Екатеринбурга перечислил интернет-мошенникам крупную сумму денег, хранившуюся на его банковской карте.

23-летнему инженеру-программисту одной из IT-компаний позвонили с неизвестного номера и, представившись сотрудником кредитного учреждения, поинтересовались, не оформлял ли потерпевший потребительский кредит, т.к. от его имени кто-то пытается получить крупную сумму денег.

Мужчина ответил отрицательно, но аферист добавил, что дело потерпевшего якобы передано в службу безопасности банка, и сейчас ему поступит звонок от ведущего финансового менеджера. Далее программисту позвонил лжесотрудник банка с номера, начинающегося на «499».

Следуя полученной на телефон инструкции, жертва развода через банкоматы, снимая разные суммы, обналичил денежные средства с карты и перечислил на указанные злоумышленником счета. В итоге программист перевел на счет аферистов 2 миллиона 294 тысячи 329 рублей.

В отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга сообщили, что по данному факту следственным подразделением отдела полиции № 8 возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Ранее «Новый День» писал о похожей истории, произошедшей с жительницей Екатеринбурга. Женщина перевела мошенникам более миллиона рублей.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 29.09.20

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