Екатеринбурженка попалась на уловку мошенников и перевела «представителям банка» более миллиона рублей

Жительница Екатеринбурга поверила телефонным IT-аферистам и отправила злоумышленникам крупную сумму денег.

27-летней женщине позвонили с незнакомого номера. Неизвестный представился сотрудником главного офиса одного из кредитных учреждений. Он сообщил, что с банковской карты женщины кто-то пытается снять деньги и добавил, что сначала мошенник привязал свой номер телефона к личному кабинету потерпевшей, и от имени пострадавшей был оформлен потребительский кредит.

Злоумышленник назвал полные данные женщины и призвал обратно привязать ее мобильный телефон к личному кабинету, после чего сообщить секретные пароли, полученные по СМС. Также мужчине удалось убедить потерпевшую взять кредит онлайн и отправить полученные деньги уже на другой, «резервный», адрес. В итоге жертва развода по телефону перевела на счет аферистов 1 миллион 223 тысячи рублей.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что по данному факту следственным подразделением отдела полиции № 3 возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

В управлении МВД России по городу Екатеринбургу напоминают, что передавать или переводить свои денежные средства незнакомым лицам либо на неизвестные счета нельзя: «При попытке незнакомцев под видом сотрудников банка заставить сделать перевод или сообщить пароли от банковской карты необходимо немедленно закончить разговор и сообщить по официальным телефонам клиентской поддержки и обратиться в органы внутренних дел».

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 25.09.20

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