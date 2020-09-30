Телефонные мошенники продолжают обманывать жителей Екатеринбурга: мужчина лишился трех миллионов

Екатеринбуржцы продолжают попадаться на уловки телефонных аферистов, лишаясь крупных сумм. В этот раз жертвой мошенников стал 55-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, на телефон местного жителя пришло СМС-уведомление об одобренном кредите на сумму 3 млн 330 тысяч рублей, который он не оформлял. При этом указанная сумма сразу же поступила на карту потерпевшего. После чего мужчине начали звонить неизвестные с разных номеров. Они убедили заявителя снять данные средства и перевести их на «резервные» счета. Потом потерпевшему прислали подробную инструкцию, как и куда следует перевести деньги. Гражданин выполнил все указания злоумышленников. Однако через некоторое время понял, что его обманули, но успел перевести на счет аферистов 3 миллиона 330 тысяч рублей.

«По данному факту следственным подразделением отдела полиции № 8 возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее «Новый День» уже писал о двух похожих историях, которые произошли с 23-летним программистом и 27-летней девушкой.

Управление МВД России Екатеринбурга в очередной раз настоятельно предупреждает граждан о том, что нельзя передавать или переводить свои денежные средства незнакомым лицам либо на неизвестные счета: «При попытке незнакомцев под видом сотрудников банка заставить сделать перевод или сообщить пароли от банковской карты необходимо немедленно закончить разговор и сообщить по официальным телефонам клиентской поддержки и обратиться в органы внутренних дел».

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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