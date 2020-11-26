Кибер-мошенники лишили свердловчан 80 млн рублей

Количество кибер-преступлений за последний год серьезно выросло. Только за десять месяцев этого года на территории Свердловской области было зарегистрировано около восьми тысяч мошеннических операций (в прошлом году – около шести тысяч за этот же период).

В отделении по борьбе с мошенничеством управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области «Новому Дню» рассказали, что в совокупности мошенники выманили у жителей региона около 80 млн рублей.

«Во время разговора с жертвой аферисты стараются создать стрессовую ситуацию, чтобы не дать времени остановиться и подумать. Предлоги разные: с вашего счета якобы совершаются странные операции, или кто-то пытается взять на вас кредит, или ваш счёт заблокирован и срочно нужно перевести средства на какой-то резервный счет», – сообщил руководитель отделения по борьбе с мошенничеством управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области подполковника Илья Батанов.

Кража денег с банковских карт является одним из наиболее распространенных видов мошенничества. О том, как действуют преступники, «Новый День» писал ранее. Добавим, с января этого года зафиксировано почти две тысячи подобных случаев (на полтысячи больше, чем в прошлом).

Отметим, что реальный сотрудник банка не спрашивает у клиента личные данные, а также информацию о банковском счете или карте.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области заявили, что из-за актуальности данной темы сотрудники ОВД будут лично разговаривать с гражданами на тему кибер-преступлений. «О любых попытках облапошить вас и ваших близких необходимо оперативно сообщать по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области 8(343)358-71-61», – отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/707442.html

Екатеринбург, Анна Темрук

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