Из-за коронавируса люди с психическими расстройствами могут остаться без медпомощи

В Свердловской области наметилась проблема с оказанием медицинской помощи людям с психическими расстройствами – сразу несколько профильных медицинских учреждений оказались перепрофилированы для лечения пациентов с коронавирусом и пневмониями, а для душевнобольных оставили лишь небольшую часть. Собеседники «Нового Дня» в сфере здравоохранения называют ситуацию «рискованной». «Осенью традиционно мы наблюдаем подъем по числу обращений, в том числе по ситуациям с неврозами, пограничными состояниями, суицидальными попытками и так далее. Хотя надо сказать, что фактор сезонности сильно преувеличен, это, скорее, некий стереотип. Многие люди вообще не знают, что осень – время хандры, пока им об этом кто-то не расскажет. Но если возникнет потребность, маршрутизировать пациентов будет, скорее всего, некуда», – сказал врач-психиатр, попросивший не называть его имя и место работы.

В оперативном штабе региона в ответ на просьбу «Нового Дня» прокомментировать возможный дефицит мест в психиатрических лечебницах сообщили, что его не наблюдается. «По данным, переданным в оперативный штаб, перепрофилированы койки с учетом оказания психиатрической помощи. Дефицита нет. Решения о перепрофилировании медицинских учреждений в инфекционные стационары принимаются в тех случаях, если пациенты могут получить лечение по профилю в других больницах», – заверили там.

Напомним, под лечение пациентов коронавирусом отдано 120 коек в психиатрической больнице № 6 в Екатеринбурге, 100 коек в психиатрической больнице № 7, 80 коек в Свердловской областной клинической психиатрической больнице, 658 коек в Свердловском областном психоневрологическом госпитале ветеранов войн. Пациентов также отвозят в клинику неврозов «Сосновый бор» в Екатеринбурге, которая является структурным подразделением СОКПБ. По профилю работают часть отделений СОКБ на Сибирском тракте и психиатрическая больница № 3 на Уралмаше.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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