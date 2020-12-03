В Екатеринбурге борец с трансгендерами подала в суд на Роскомнадзор за отказ наказать СМИ

Екатеринбурженка Анастасия Харисанова подала иск в суд на руководителя Роскомнадзора по УрФО Александра Ермакова, само управление и федеральный Роскомнадзор из-за того, что в ведомстве отказались штрафовать или лишать лицензии СМИ. Харисанова в Кировском районном суде Екатеринбурга потребовала признать бездействием отсутствие реакции РКН на публикацию в РИА «Новый День», однако до суда дело не дошло, гражданка по каким-то причинам свой иск отозвала.

«Сегодня я получила копию определения о прекращении производства, где сказано, что г-жа Харисанова отозвала свой иск. О какой публикации идет речь, мне непонятно, никаких жалоб от этого человека в агентство не поступало, РКН также не сообщал о каких-то проверках из-за ее жалобы. Но женщина с такой же фамилией уже подавала иски из-за публикаций в СМИ о трансгендере Юлии Савиновских, мы о нем тоже писали», – прокомментировала главный редактор «Нового Дня» Полина Румянцева.

Добавим, в октябре прошлого года Анастасия Харисанова потребовала оштрафовать портал E1.ru за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних из-за текстов о трансгендерах Юлии Савиновских и Наиме Ибрагимовой, а также репортажа с травести-конкурса. Как сообщал тогда Znak.com, женщина подала 20 жалоб на городской портал, но проиграла и планировала обжаловать решение РКН в Кировском районном суде.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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