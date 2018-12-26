Юлия Савиновских, у которой опека забрала детей, уехала из России из-за угроз

Екатеринбурженка Юлия Савиновских, у которой органы опеки забрали детей после операции по удалению груди, вместе с семьей переехала жить в Испанию. Как сообщила многодетная мать из Екатеринбурга «Таким делам», ее семья просила убежище в этой стране и уже получила защиту. Женщина рассказала, что ей поступали угрозы, что помимо приемных мальчиков она может потерять и своих родных детей.

Савиновских вместе с семьей уехала из России без денег, заняв лишь нужную сумму на билеты.

По данным издания, у Юлии весной была очередная встреча с министром соцполитики Свердловской области Андреей Злоказовым, который, по словам Савиновских, сказал, что если какой-то суд займет сторону многодетной матери, «они найдут способ не исполнять это решение суда». «Было много интересного на встрече с министром – он сказал, что если я рот свой не закрою, мне тоже статья найдется, что я сама виновата, раз побежала в суд и к журналистам», – рассказала Савиновских.

Напомним, органы опеки забрали у Савиновских двух приемных мальчиков в 2017 году после того, как женщина сделала операцию по удалению груди. Юлия пыталась обжаловать действия органов опеки в суде, но безуспешно.

Екатеринбург, служба информации

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