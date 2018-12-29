«Я понимал, что со мной что-то не то», – Юлия Савиновских призналась, что она мужчина по имени Френсис

Сбежавшая в Испанию из-за угроз Юлия Савиновских призналась изданию The Insider в перемене пола и назвала свое новое имя.

«Меня зовут Френсис, я транссексуальный мужчина, возможно, небинарный, и, если честно, я не хочу вешать на себя новые ярлыки, – говорит Юлия-Френсис. – Я все еще путаюсь в определениях, в местоимениях. Мне так долго и настойчиво вбивали в голову гомофобию, что даже сейчас, находясь в свободной стране под защитой, мне сложно избавиться от страха, который сопровождал меня последние полтора года. Перед отъездом из России мне казалось, что я стою на берегу реки и смотрю назад, на Димаса и Костю, которых оставляю на этой стороне. Нельзя сказать, что я осознал себя мужчиной в 20 лет и стремился перестать быть женщиной. То есть, я понимал, что со мной что-то не то, но что именно...»

Напомним, в конце декабря Юлия Савиновских, у которой органы опеки забрали детей после операции по удалению груди, вместе с семьей переехала жить в Испанию. Как сообщила мать двоих детей из Екатеринбурга, ее семья просила убежище в этой стране и уже получила защиту. Женщина рассказала, что ей поступали угрозы, что помимо приемных мальчиков она может потерять и своих родных детей.

В интервью Юлия-Френсис подчеркнула, что сбежала из страны из-за угроз, а также из-за позиции регионального министерства социальной политики, с главой которого у нее возник конфликт по поводу изъятия двух приемных детей после того как стало известно, что девушка решилась на мастэктомию – операцию по удалению груди.

«В глазах тех, кто забрал у меня детей, я мужик и мой муж – мужик, поэтому мы не можем воспитывать детей, – признался Френсис. – Мне пришли на подпись документы из ЕСПЧ. Если суд вынесет решение в мою пользу, постановит вернуть мне моих детей, а Россия откажется его исполнять, я сделаю все, что от меня зависит, чтобы этим людям, которые разрушили мою семью, закрыть дорогу в Европу».

Москва, РИА «Новый День», служба информации

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