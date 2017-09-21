У екатеринбурженки, решившейся на мастэктомию как Джоли, отнимают приемных детей

Жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая вместе с супругом воспитывает четверых детей – в том числе двоих приемных, рассказала на своей странице в фейсбуке о том, что органы опеки отняли у нее двоих мальчиков, которых семья некогда взяла из приюта. По ее убеждению, на такой шаг представители госучреждения пошли, когда узнали, что женщина добровольно решилась на мастэктомию – операцию по удалению молочных желез. Как правило, ее делают по медицинским показаниям, например, при раке груди, однако есть множество примеров, когда женщины решаются на такой шаг, если они не болеют, а только имеют такую предрасположенность. Самый известный пример – актриса Анджелина Джоли. Но, в отличие от звезды, которая, кстати, также воспитывает приемных детей, у екатеринбурженки сыновей решили отобрать.

По ее словам, к ней домой пришли представители органов опеки и забрали двоих мальчиков. «Собирайте детей, мы их забираем». Что, почему? «У нас есть информация, что вы сделали незаконную операцию, вы собирались менять пол. И вообще у вас тут грязно и вон кусок обоев оторван», – рассказала она. Она отметила, что с супругом они готовили пакет документов на усыновление, детей собирались в ближайшее время вывезти на отдых к морю.

Первого мальчика, по рассказу Юлии, семья взяла в 2013 году – после того, как было пройдено обучение в Школе приемных родителей. «Первый раз я увидела Димасика в декабре 2013 года. Показала мужу. После рождения нашего последнего ребенка я стерилизовалась, так как считали, что свою биологическую функцию по продлению рода мы выполнили, чтобы не переживать о контрацептивах и спустя какое-то время подумать о приемных детях. И вот момент настал, мы решили, что пора. Ибо нет разницы, две мороженки покупать или три», – рассказала она.

Во время оформления всего пакета документов в органах опеки семье предложили присмотреться и к другим детям, и спустя полтора года Юлия с супругом взяли из детского дома еще одного ребенка. У обоих мальчиков есть особенности развития и заболевания, однако спустя некоторое время после нахождения в семье, их состояние существенно улучшилось. «Забрали. Привезли домой. Ребенку 3,5 года. Он боится горшка, нужду справляет исключительно в памперсы. Ноги в голеностопе и коленях в контрактурах. Не разгибаются. Две недели какали в обнимку. Костя сидит на горшке, я его обнимаю, глажу по спинке, он плачет. Любимая игрушка – выключатель света. Стоит по часу, держась за стену, раскачивается и давит на кнопку. Ночью не спит, сидит на кровати и раскачивается. Или бьется головой о стену. Стали брать спать к себе, через полгода сон наладился. Потом конструкторы, сначала с крупными сегментами, потом лего, и вот уже Костя строит дома и машины. Четыре курса гипсотерапии (три месяца на ручках), один курс диспорта, по шесть часов в день в туторах, массаж, пока смотрим мультики, раз в месяц курс массажа от специалиста, книжки на ночь, кремчики после ванной, споры о том, чья зубная щетка красивее и кто первый чистит зубы, кинотеатры и контактные зоопарки, бассейн и свежий загородный воздух все лето, и вот через полтора года ребенок ничем не отличается от остальных», – написала Юлия.

По словам екатеринбурженки, представители опеки пригрозили ей и тем, что отнимут и родных сыновей. Однако она настроена решительно. Женщина считает, что детей у нее изъяли незаконно. «Я пойду до конца. До последнего суда, если понадобится», – сказала она.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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