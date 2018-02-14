Опека добивается возбуждения уголовного дела в отношении Юлии Савиновских

В Екатеринбурге история Юлии Савиновских, у которой опека забрала детей после мастэктомии, получила неожиданный поворот. Ранее суд встал на сторону органов соцзащиты, фактически признав Юлию мужчиной (за то, что она решилась на операцию по удалению молочных желез, а также вела ЖЖ от имени представителя противоположного пола), а теперь опека намерена добиться возбуждения уголовного дела в отношении матери по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Об этом рассказал адвокат Юлии Савиновских Алексей Бушмаков на своей странице в фейсбуке.

Максимальная санкция по этой статье – лишение свободы на срок до трех лет. Юрист выложил выдержку из документа, в котором говорится, что представители управления соцполитики Орджоникидзевского района Екатеринбурга обращались с заявлением в полицию с просьбой наказать мать четверых детей (двое детей в семье Савиновских родные, двое были приемными, пока их не отняла опека). Правоохранители состава преступления действиях женщины не нашли и вынесли отказ, но прокуратура опротестовала это решение. По этому поводу сейчас проводится повторная проверка.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.02.18

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