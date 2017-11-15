Общественная палата РФ рекомендовала вернуть детей Юлии Савиновских

Общественная палата России провела проверку по заявлению жительницы Екатеринбурга о незаконном изъятии детей из семьи. ОП не одобрила действия представителей органов опеки и рекомендовала вернуть мальчиков Юлии Савиновских и ее мужу, если независимая психологическая экспертиза установит, что приемные родители вменяемы.

С жалобой на незаконное расторжение договора опеки с приемной семьей в Общественную палату РФ обратилась сама Юлия Савиновских. Для проверки в Екатеринбург приезжали члены палаты, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская и волонтер фонда Елена Мачинская. В ходе проверки были изучены все документы, предоставленные семьей, и проведен опрос всех сторон конфликта. Была также осмотрена и квартира, где Юлия проживала с мужем и детьми, – сообщает пресс-служба ОП РФ.

В результате проверки члены Общественной палаты сделали выводы: дети проживали в комфортных бытовых условиях, родные дети Юлии хорошо одеты и здоровы. У проверяющих создалось впечатление, что Юлия сильно привязана к детям и изъятие мальчиков из семьи стало для нее большим горем. Никаких отклонений в ее поведении участники комиссии не отметили.

Также участники комиссии выяснили, что причиной для расторжения договора действительно стало опасение органов опеки в том, что Юлия планирует сменить пол. Представители ДСЗН и министерства отметили, что их основным опасением являлся потенциальный вред «традиционному» нравственному воспитанию детей.

В своих выводах представители Общественной палаты рекомендуют вернуть детей в семью при соблюдении некоторых условий.

«Действия по прекращению опеки Ю. В. Савиновских над несовершеннолетними детьми кажутся нам слишком резкими и не основываются на достаточных доказательствах, – сообщила об итогах проверки Елена Альшанская. – Основанием для расторжения договора опеки стали не претензии к выполнению Юлией своих родительских обязанностей в отношении детей или ситуация угрозы жизни и здоровью детей, а предположение о потенциальном нанесении вреда нравственному воспитанию детей при возможном прохождении операции по полной смене пола. Потенциальная угроза нравственному здоровью детей, на наш взгляд, не имеет достаточных доказанных оснований». С согласия органов опеки принято решение рекомендовать Юлии Савиновских пройти комплексное психологическое обследование у независимого клинического психолога и его заключение предоставить в качестве свидетельства для суда. При положительном заключении психолога и решении суда ОП РФ рекомендует вернуть детей в семью на условиях сопровождения независимым психологом.

Напомним, Случай Юлии Савиновских, которая вместе с супругом воспитывает четверых детей – в том числе двоих приемных, стал известен не только в России, но и за рубежом. В августе органы опеки отняли у нее двоих мальчиков, которых семья некогда взяла из приюта. По убеждению женщины, на такой шаг представители госучреждения пошли, когда узнали, что она добровольно решилась на мастэктомию – операцию по удалению молочных желез. Как правило, ее делают по медицинским показаниям, например, при раке груди, однако есть множество примеров, когда женщины решаются на такой шаг, если они не болеют, а только имеют такую предрасположенность. У Савиновских при этом была грудь 7-го размера.

Позже Юлия получила письмо из минсоцполитики. Из документа следовало, что в деятельности управления соцполитики по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга нарушений не выявлено. В ведомстве напомнили, что опека вправе изъять приемных детей при возникновении противоречий между интересами подопечных и опекуна. В данном случае такие противоречия были установлены, считают в правительстве региона. На прошлой неделе стало известно, что чиновники не хотят идти на мировую с женщиной.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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