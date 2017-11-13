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Многодетная мать Савиновских прекратила голодовку, узнав, что министр соцполитики на больничном

Многодетная мать Савиновских прекратила голодовку, узнав, что министр соцполитики на больничном

Мать, лишенная приемных детей после операции по удалению груди, Юлия Савиновских свернула пикет и прекратила голодовку, когда узнала, что министр соцполитики Андрей Злоказов находится на больничном.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с ней согласился встретиться заместитель министра Евгений Шаповалов, который объяснил ей, что несмотря на голодовку у женщины не выйдет встретиться с министром из-за болезни.

После этого Юлия Савиновских, которая была уверена, что министр с семьей отдыхает на Мальдивах, прекратила акцию как бессмысленную. Напомним, что сегодня утром она встала в одиночный пикет у министерства, принеся с собой складной стул и спальный мешок. Она объявила «сухую» голодовку, которую намеревалась продолжать до личного приема министром.

Напомним, что Юлию Савиновских органы опеки лишили двух приемных малолетних детей, после того как она провела операцию по удалению груди. Теперь она через суд пытается их вернуть, хотя представители опеки уже выложили фото детей в сеть с подробным рассказом о них и пояснением, что мальчики ждут усыновления.

Екатеринбург, Максим Бородин

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