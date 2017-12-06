Облсуд встал на сторону Савиновских: дело об отъеме детей из-за ампутированной груди будет рассмотрено повторно

Свердловский областной суд отменил решение о принудительном отъеме двух приемных детей из семьи Савиновских и отправил его в первую инстанцию на повторное рассмотрение.

Об этом сообщил адвокат Юлии Савиновских Алексей Бушмаков. По его словам, в апелляционной инстанции было принято решение отменить решение суда первой инстанции и отправить вопрос об усыновленных детях на повторное рассмотрение. Напомним, что оспаривался отказ в признании незаконным приказа Управления по социальной политике Орджоникидзевского района Екатеринбурга об освобождении Савиновских от обязанностей опекуна.

Как ранее сообщалось, случай Юлии Савиновских, которая вместе с супругом воспитывает четверых детей – в том числе двоих приемных, стал известен не только в России, но и за рубежом. В августе органы опеки отняли у нее двоих мальчиков, которых семья некогда взяла из приюта. По убеждению женщины, на такой шаг представители госучреждения пошли, когда узнали, что она добровольно решилась на мастэктомию – операцию по удалению молочных желез. Как правило, ее делают по медицинским показаниям, например, при раке груди, однако есть множество примеров, когда женщины решаются на такой шаг, если они не болеют, а только имеют такую предрасположенность. У Савиновских при этом была грудь 7-го размера.

Позже Юлия получила письмо из минсоцполитики. Из документа следовало, что в деятельности управления соцполитики по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга нарушений не выявлено. В ведомстве напомнили, что опека вправе изъять приемных детей при возникновении противоречий между интересами подопечных и опекуна. В данном случае такие противоречия были установлены, считают в правительстве региона.

Голодовка Юлии Савиновских

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 06.12.17

В Ревде вынесли приговор автоледи, по чьей вине в УАЗе психбольницы пострадали медики. / Молодым семьям в Екатеринбурге предложили ипотеку под 9%. / «Ищу по цехам металлолом и ремонтирую технику». Новый скандал на тагильском заводе (ДОКУМЕНТ). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»