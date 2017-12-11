Прокуратура поддержит позицию органов опеки в деле об отъеме детей из семьи Савиновских

Прокуратура будет придерживаться позиции органов опеки относительно изъятия приемных детей из семьи екатеринбурженки Юлии Савиновских после того, как она удалила себе грудь. Об этом сообщил на пресс-конференции прокурор Свердловской области Сергей Охлопков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», надзорное ведомство не намерено вставать на сторону матери, несмотря на то, что недавно Свердловский областной суд отменил решение нижестоящей инстанции, признавшей расторжение договора опеки и принудительное изъятие детей правомерными. «Имеется заключение специалистов о том, что вопреки желанию этой гражданки оставление детей в указанной семье несет потенциальную опасность для их психического здоровья. Это заключение продолжает действовать, а потому мы сохраняем нашу позицию, которая будет последовательна с позицией органов опеки. Вы должны понимать, что есть закон, а всё остальное – это вопросы этики и морали», – пояснил Охлопков.

Дата начала повторного рассмотрения дела Савиновских в районном суде пока не назначена. Как ранее сообщалось, случай Юлии Савиновских стал известен не только в России, но и за рубежом. В августе органы опеки отняли у нее двоих мальчиков, которых семья некогда взяла из приюта. По убеждению женщины, на такой шаг представители госучреждения пошли, когда узнали, что она добровольно решилась на мастэктомию – операцию по удалению молочных желез. Как правило, ее делают по медицинским показаниям, например, при раке груди, однако есть множество примеров, когда женщины решаются на такой шаг, если они не болеют, а только имеют такую предрасположенность. У Савиновских при этом была грудь 7-го размера.

Позже Юлия получила письмо из минсоцполитики. Из документа следовало, что в деятельности управления соцполитики по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга нарушений не выявлено. В ведомстве напомнили, что опека вправе изъять приемных детей при возникновении противоречий между интересами подопечных и опекуна. В данном случае такие противоречия были установлены, считают в правительстве региона. За Савиновских вступились многие депутаты Госдумы, российские звезды, кроме того, не одобрила действия представителей органов опеки Общественная палата России.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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