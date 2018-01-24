Суд отправил Юлию Савиновских, отрезавшую себе грудь, на психиатрическую экспертизу

Орджоникидзевский районный суд удовлетворил ходатайство следователей о проведении психолого-психиатрической экспертизы для Юлии Савиновских, у которой опека забрала приемных детей после того, как женщина отрезала себе грудь. Сама Савиновских и ее адвокат не возражали против экспертизы и уверены, что Юлия пройдет ее без проблем. Следующее заседание по делу об опеке пройдет 5 февраля.

Накануне Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга по ходатайству СКР направил Юлию Савиновских на психолого-психиатрическую экспертизу в психиатрическую больницу Свердловской области. Экспертиза пройдет уже сегодня. В связи с этим вчерашнее заседание по вопросу о возврате опеки женщине было отложено до 5 февраля – когда будут готовы результаты.

Сама Юлия и ее адвокат не против экспертизы. Ранее Юлия уже проходила обследование у независимого эксперта и оно показало, что женщина психически здорова.

Напомним, в декабре Свердловский областной суд отменил решение нижестоящей инстанции, признавшей расторжение договора опеки и принудительное изъятие детей правомерными. Сейчас идет повторное рассмотрение дела Савиновских в Орджоникидзевском районном суде. Как ранее сообщалось, случай Юлии Савиновских стал известен не только в России, но и за рубежом. В августе органы опеки отняли у нее двоих мальчиков, которых семья некогда взяла из приюта. По убеждению женщины, на такой шаг представители госучреждения пошли, когда узнали, что она добровольно решилась на мастэктомию – операцию по удалению молочных желез. Как правило, ее делают по медицинским показаниям, например, при раке груди, однако есть множество примеров, когда женщины решаются на такой шаг, если они не болеют, а только имеют такую предрасположенность. У Савиновских при этом была грудь 7-го размера.

Позже Юлия получила письмо из минсоцполитики. Из документа следовало, что в деятельности управления соцполитики по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга нарушений не выявлено. В ведомстве напомнили, что опека вправе изъять приемных детей при возникновении противоречий между интересами подопечных и опекуна. В данном случае такие противоречия были установлены, считают в правительстве региона. За Савиновских вступились многие депутаты Госдумы, российские звезды, кроме того, не одобрила действия представителей органов опеки Общественная палата России.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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