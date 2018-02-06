Суд не вернул детей Юлии Савиновских, отрезавшей себе грудь

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга принял решение не возвращать приемных детей Юлии Савиновских, которая отрезала себе грудь. Суд встал на сторону органов опеки и поддержал расторжение договора опеки. Адвокат семьи Савиновских планирует обжаловать решение.

Решение Орджоникидзевский районный суд вынес накануне вечером, но оно еще не вступило в законную силу. Адвокат Савиновских Алексей Бушмаков, отвечая на комментарии в «Фэйсбуке», заявил, что решение суда обязательно будет обжаловано.

Напомним, в декабре Свердловский областной суд отменил решение нижестоящей инстанции, признавшей расторжение договора опеки и принудительное изъятие детей правомерными. В Орджоникидзевском районном суде прошло повторное рассмотрение дела. Как ранее сообщалось, случай Юлии Савиновских стал известен не только в России, но и за рубежом. В августе органы опеки отняли у нее двоих мальчиков, которых семья некогда взяла из приюта. По убеждению женщины, на такой шаг представители госучреждения пошли, когда узнали, что она добровольно решилась на мастэктомию – операцию по удалению молочных желез. Как правило, ее делают по медицинским показаниям, например, при раке груди, однако есть множество примеров, когда женщины решаются на такой шаг, если они не болеют, а только имеют такую предрасположенность. У Савиновских при этом была грудь 7-го размера.

Позже Юлия получила письмо из минсоцполитики. Из документа следовало, что в деятельности управления соцполитики по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга нарушений не выявлено. В ведомстве напомнили, что опека вправе изъять приемных детей при возникновении противоречий между интересами подопечных и опекуна. В данном случае такие противоречия были установлены, считают в правительстве региона. За Савиновских вступились многие депутаты Госдумы, российские звезды, кроме того, не одобрила действия представителей органов опеки Общественная палата России.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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