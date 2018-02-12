«Судья посчитала, что Юлия – мужчина», – Савиновских пояснили, почему у нее забрали детей

Сегодня Юлия Савиновских, лишенная накануне через суд права опеки над приемными детьми, забрала из канцелярии решение с мотивационной частью. В документе указано, что Юлия не может воспитывать детей именно из-за своей операции по удалению груди.

С аргументами, приведенными в мотивировочной части, РИА «Новый День» ознакомил адвокат Юлии Алексей Бушмаков: «Судья объяснил так, что формально у Савиновских отсутствуют заболевания, которые включены в перечень не позволяющих ей быть опекуном. Но, несмотря на это, судья все равно считает, что она недостойна воспитывать детей, потому что позиционирует себя как мужчина и состоит в браке с мужчиной. Она удалила грудь, и вела блог от имени трансгендера. Грубо говоря, судья признает их брак, Юлии с ее мужем, – однополым. А в однополом браке дети воспитываться не должны, так как это противоречит законодательству нашей страны, традициям, менталитету общества».

Юрист добавил, что до 12 марта Юлия намерена обжаловать это решение. Напомним, Орджоникидзевский суд Екатеринбурга принял решение не возвращать приемных детей Юлии Савиновских. Суд встал на сторону органов опеки и поддержал расторжение договора опеки.

Случай Юлии Савиновских стал известен не только в России, но и за рубежом. В августе органы опеки отняли у нее двоих мальчиков, которых семья некогда взяла из приюта. По убеждению женщины, на такой шаг представители госучреждения пошли, когда узнали, что она добровольно решилась на мастэктомию – операцию по удалению молочных желез. Как правило, ее делают по медицинским показаниям, например, при раке груди, однако есть множество примеров, когда женщины решаются на такой шаг, если они не болеют, а только имеют такую предрасположенность. У Савиновских при этом была грудь 7-го размера.

Позже Юлия получила письмо из минсоцполитики. Из документа следовало, что в деятельности управления соцполитики по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга нарушений не выявлено. В ведомстве напомнили, что опека вправе изъять приемных детей при возникновении противоречий между интересами подопечных и опекуна. В данном случае такие противоречия были установлены, считают в правительстве региона. За Савиновских вступились многие депутаты Госдумы, российские звезды, кроме того, не одобрила действия представителей органов опеки Общественная палата России

Екатеринбург, Антон Гуськов, служба информации РИА «Новый День»

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