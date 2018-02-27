Случай Савиновских стал поводом для научных статей: врачи обсуждают, можно или нет ей воспитывать приемных детей

Случай Юлии Савиновских стал предметом научных споров. Врачи обсуждают историю женщины, у которой опека забрала детей, посчитав ее мужчиной. Причиной, озвученной в суде, в том числе стал блог Савиновских, который она вела от имени мужчины и признавалась в намерениях сменить пол. При этом ранее Савиновских утверждала, что ее записки в интернете под мужской личиной были лишь литературным творчеством. О том, что считать диагнозом, мешающим усыновлению, и как поступил суд – в своей статье рассуждает профессор Казанского медуниверститета Менделевич. Подробности – в нашем материале.

Известность Юлия Савиновских из Екатеринбурга получила из-за скандала с изъятием у нее приемных детей – после операции по удалению груди. Судебные заседания по делу собирали толпы журналистов, историей интересовалась не только российская, но и зарубежная пресса. Последний вердикт суда действия опеки по изъятию оправдал. С аргументами, приведенными в мотивировочной части, РИА «Новый День» ознакомил адвокат Юлии Алексей Бушмаков: «Судья объяснил, что формально у Савиновских отсутствуют заболевания, которые включены в перечень не позволяющих ей быть опекуном. Но судья считает, что она недостойна воспитывать детей, потому что позиционирует себя как мужчина и состоит в браке с мужчиной. Она удалила грудь, и вела блог от имени трансгендера. Грубо говоря, судья признает их брак, Юлии с ее мужем, – однополым. А в однополом браке дети воспитываться не должны, так как это противоречит законодательству нашей страны, традициям, менталитету общества».

Этот судебный вердикт всерьез заинтересовал врачей, и не только в Екатеринбурге. Истории Юлии посвящена статья профессора, заведующего кафедрой медицинской и общей психологии Казанского государственного медицинского университета Владимира Менделевича, вышедшая в первом номере «Неврологического вестника» за 2018 год под заголовком «О многодетной матери Юлии Савиновских, лишенной приемных детей из-за желания сменить пол (трагические юридические последствия несовершенства психиатрических классификаций)». Ее опубликовал портал «Медиазона». В тексте – те самые заметки, которые и стали поводом для действий органов опеки.

«Транссексуализм, как и многие иные поведенческие расстройства, к данной группе не относятся. Трагический казус, произошедший с Юлией Савиновских, высветил актуальнейший для современной психиатрии аспект – фактическое юридическое приравнивание поведенческих расстройств к психическим с распространением на них правовых ограничений», – пишет профессор.

Также в статье он указывает, что Савиновских обращалась к экспертам, чтобы те разъяснили ее психическое состояние. Врачебная комиссия филиала «Сосновый бор» Свердловской областной клинической психиатрической больницы подтвердила, что у Юлии транссексуализм, но при этом нет иных психических патологий. «В дальнейшем эксперты-психиатры Свердловской областной клинической психиатрической больницы, проводившие амбулаторную судебно-психиатрическую экспертизу (в январе 2018 года), подтвердили выводы коллег. Они пришли к заключению о том, что у Ю. Савиновских обнаруживается «расстройство половой индентификации неуточненное». При этом отметили, что ее «психическое расстройство течет в мягкой форме» и что «диагностических критериев какого-либо иного психического расстройства» у нее не выявлено», – приводит выдержки из документа автор научной статьи. Это расстройство классифицируется по МКБ-10 как «Расстройство половой идентификации. Транссексуализм» (F64.0) и относится к рубрике «Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте». И казанские специалисты подчёркивают, что этот диагноз не относится к категории психических расстройств. Это поведенческое нарушение, но суд не разбирается в таких тонкостях, поэтому было вынесено решение о том, чтобы изъять детей из семьи Савиновских.

«Поведенческие девиации и расстройства не идентичны психопатологическим. А ведь именно к данному несовершенству психиатрической классификации апеллировал суд в анализируемом случае. В решении суда записано, что «Савиновских Ю.В. длительное время страдает психическим расстройством», а именно транссексуализмом, и вследствие этого не может адекватно и добросовестно выполнять роль усыновителя или опекуна. Суд не вдается и не должен вдаваться в психиатрические тонкости и академические дискуссии о том, чем отличается nosos от pathos. В заключении психиатров написано, что у Ю. Савиновских диагностируется расстройство половой идентификации в форме транссексуализма и что «иная психопатология» у нее отсутствует. Парадокс заключен в использовании слова «иная». То есть фактически психиатры признали, что транссексуализм относится к кругу психопатологических феноменов, являясь его неотъемлемой частью. Однако данное допущение не является научным фактом», – пишет профессор.

Указывает он и на нормативные акты, которыми пренебрегли судьи. «В Постановлении Правительства РФ от 14.02.2013 №117 специально оговаривается, что действие Постановления распространяется не на всех пациентов с психическими расстройствами и расстройствами поведения, а только на подлежащих диспансерному наблюдению. В случае Савиновских суд проигнорировал данное положение, хотя экспертами-психиатрами было прямо указано, что Савиновских, несмотря на диагноз транссексуализма, в диспансерном наблюдении у психиатров не нуждается», – считает эксперт.

Затрагивает автор и тему научных споров в сообществе психиатров, психологов, сексологов и других специалистов. Одни говорят, что парафилии (сексуальные расстройства) надо лечить, другие – исключить их вовсе из МКБ. «Реальность такими людьми воспринимается адекватно, пусть и субъективно. Следовательно, в условиях существующей стигматизации всех, кто оказывается в поле зрения психиатров и получает диагноз по МКБ или DSM до прояснения этиопатогенеза поведенческих расстройств логичнее и гуманнее вывести за скобки психиатрии», – предлагает профессор Менделевич.

Екатеринбург, служба информации

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