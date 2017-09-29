Свердловские власти отказались вернуть детей удалившей грудь екатеринбурженке

Жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских, у которой после операции по удалению груди органы опеки отобрали приемных сыновей, получила официальный отказ в возвращении детей в семью. Письмо из Министерства социальной политики Свердловской области она опубликовала сегодня в Facebook.

Как передает корреспондент РИА «Новый день», из документов следует, что в деятельности управления социальной политики по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга нарушений не выявлено. В ведомстве напомнили, что опека вправе изъять приемных детей при возникновении противоречий между интересами подопечных и опекуна. В данном случае такие противоречия были установлены, считают в правительстве региона.

Сегодня же стало известно, что представители Следственного комитета накануне, 28 сентября, побывали с проверкой у Савиновских дома.

Как рассказала Znak.com Юлия, накануне в 21 час к ней домой приходили два сотрудника районного отдела СКР, они осмотрели квартиру, зафиксировали, в каких условиях живет семья, сделали с ее разрешения фотоснимки комнат. Также следователи опросили Юлию и ее супруга Евгения о том, при каких условиях были изъяты приемные дети. «Они также интересовались, не бывает ли у нас с детьми споров. Я спросила, если я оправляю детей чистить зубы, а они хотят еще смотреть мультики, то может ли это считаться спором», – рассказывает Юлия.

После проверки следователи предупредили, что в дальнейшем они могут обратиться к супругам и за другими объяснениями.

Адвокат Алексей Бушмаков, представляющий в суде интересы Юлии Савиновских, пояснил Znak.com, что даже рад визиту следователей в квартиру семьи. «Хорошо, что следственные органы занялись проверкой вплотную, провели анализ социально-бытового положения. Но мне кажется, что им надо работать несколько в ином направлении, а именно – проверять, не были ли формально нарушены нормы закона. Дело не в бытовой устроенности, а в правильном применении закона и нормальных актов», – отметил адвокат.

Между тем Юлия Савиновских, чтобы доказать свою адекватность и способность к воспитанию детей, прошла врачебную психиатрическую комиссию. Комиссия из психиатров и психологов на базе Свердловской областной клинической психиатрической больницы два дня тестировала и обследовала женщину. В итоге комиссия дала заключение, что Савиновских не нуждается в диспансерном лечении, а также ей не требуется наблюдение психиатра.

Савиновских говорит, что находится на связи с депутатами Госдумы, которые защищали ее в программе «Пусть говорят». В частности, в ближайшее время горожанка отправит заключение комиссии депутатам Оксане Пушкиной и Андрею Альшевских.

Юлия Савиновских – мать троих детей – 17 лет, 5 и 4 лет. Несколько лет назад супруги взяли под опеку двух мальчиков с большим набором серьезных заболеваний. За проведенное в семье время малыши поправили свое здоровье и социализировались. Однако после того как Юлия удалила себе грудь, опека изъяла из семьи неродных детей и в одностороннем порядке разорвала договор опеки с Савиновских. Сейчас изъятые малыши находятся в детском доме, не дожидаясь решения суда, опека выставила их анкеты на сайте «Усыновление в России».

История Юлии Савиновских имела большой резонанс. В программе «Пусть говорят» на Первом канале женщину рьяно защищали депутаты Госдумы, а также российские звезды и актеры. Все они говорили, что действия опеки – скоропалительны, а наличие и отсутствие груди не мешает женщине быть хорошей матерью.

Напомним, в августе органы опеки изъяли приемных сыновей у Савиновских, 20 сентября Орджоникидзевский районный суд лишил ее родительских прав. Свердловские власти объясняли это решение неким заболеванием женщины, при котором нельзя быть приемным родителем.

Сама Савиновских писала, что сыновей изъяли после того, как она сделала операцию по удалению молочных желез и написала дневник от имени трансгендера. По ее словам, органы опеки заподозрили ее в желании сменить пол.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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