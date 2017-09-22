Следствие снова проверяет органы опеки – законно ли отняли приемных детей у женщины после мастэктомии

Следственное управление СКР по Свердловской области заинтересовалось информацией о том, что органы опеки изъяли двух приемных мальчиков у женщины, которая пошла на добровольную мастэктомию. Об этой истории РИА «Новый День» писал накануне. Сама мама четверых детей рассказала, что, по ее мнению, поводом для действий органов опеки стала именно операция. В настоящее время Юлия и ее муж пытаются оспорить решение в суде.

«Необходимо отметить, что доследственная проверка организована органами областного СКР с учетом значимости защиты прав детей, что является одним из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета. Не вторгаясь в компетенцию органов опеки и суда, следствие внимательно проанализирует ситуацию с изъятием приемных детей, с целью дачи указанной ситуации объективной правовой оценки с точки зрения возможного наличия (или отсутствия) в действиях органов опеки признаков преступления, отнескнного к подследственности СКР. По итогам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Добавим, что ранее ситуацию прокомментировала уполномоченный по правам при президенте РФ Анна Кузнецова. «Мы запросили решение суда и все документы уполномоченных структур, касающиеся этого дела. Внимательно изучим их и оценим ситуацию, исходя из интересов и прав детей. Давайте не фантазировать, не придумывать себе лишнего и не делать поспешных выводов», – приводит слова Анны Кузнецовой РИА «Новости».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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