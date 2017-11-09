Чиновники отказались идти на примирение с матерью, лишившейся детей после удаления груди

Жительнице Екатеринбурга Юлии Савиновской в очередной раз отказались возвращать детей после того, как она удалила себе грудь. Адвокат женщины Алексей Бушмаков подавал обращение в Министерство социальной политики области, где просил от ее имени о примирении сторон, но получил отказ. Официальный ответ ведомства юрист опубликовал у себя на странице в Facebook.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минсоцполитики сообщили, что не могут вернуть детей Савиновской, поскольку это не считают возможным в управлении социальной опеки по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга. «Ничего доброго от чиновников не ждите», – прокомментировал ответ министерства Бушмаков.

Напомним, ранее Юлия получила другое письмо из минсоцполитики. Из документа следовало, что в деятельности управления соцполитики по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга нарушений не выявлено. В ведомстве напомнили, что опека вправе изъять приемных детей при возникновении противоречий между интересами подопечных и опекуна. В данном случае такие противоречия были установлены, считают в правительстве региона.

Случай Юлии Савиновских, которая вместе с супругом воспитывает четверых детей – в том числе двоих приемных, стал известен не только в России, но и за рубежом. В августе органы опеки отняли у нее двоих мальчиков, которых семья некогда взяла из приюта. По убеждению женщины, на такой шаг представители госучреждения пошли, когда узнали, что она добровольно решилась на мастэктомию – операцию по удалению молочных желез. Как правило, ее делают по медицинским показаниям, например, при раке груди, однако есть множество примеров, когда женщины решаются на такой шаг, если они не болеют, а только имеют такую предрасположенность. У Савиновской при этом была грудь 7-го размера.

Видео из суда

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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