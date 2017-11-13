Жительница Екатеринбурга, лишившаяся детей после удаления груди, объявила голодовку

Жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских, у которой органы опеки отобрали приемных детей после операции по удалению груди, вышла на одиночный пикет у здания Министерства социальной политики Свердловской области и объявила голодовку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», своей акцией протеста женщина хочет добиться приема у главы ведомства Андрея Злоказова, чтобы обсудить вопрос возвращения детей. Ранее ей в очередной раз отказали в приеме у министра. Сейчас у Юлии Савиновских, стоящей на улице при минусовой температуре возле министерства, плакат с фотографиями сыновей и надписью «Больше двух месяцев два моих ребенка находятся в детском доме. Два месяца меня не принимает министр». Рядом – стул и спальник. В ближайшее время на канале РИА «Новый День» появится видео с места одиночного пикета.

Случай Юлии Савиновских, которая вместе с супругом воспитывает четверых детей – в том числе двоих приемных, стал известен не только в России, но и за рубежом. В августе органы опеки отняли у нее двоих мальчиков, которых семья некогда взяла из приюта. По убеждению женщины, на такой шаг представители госучреждения пошли, когда узнали, что она добровольно решилась на мастэктомию – операцию по удалению молочных желез. Как правило, ее делают по медицинским показаниям, например, при раке груди, однако есть множество примеров, когда женщины решаются на такой шаг, если они не болеют, а только имеют такую предрасположенность. У Савиновских при этом была грудь 7-го размера.

Позже Юлия получила письмо из минсоцполитики. Из документа следовало, что в деятельности управления соцполитики по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга нарушений не выявлено. В ведомстве напомнили, что опека вправе изъять приемных детей при возникновении противоречий между интересами подопечных и опекуна. В данном случае такие противоречия были установлены, считают в правительстве региона. На прошлой неделе стало известно, что чиновники не хотят идти на мировую с женщиной.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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