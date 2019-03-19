Юлия Савиновских подала жалобу в ЕСПЧ

Юлия Савиновских, которая сейчас называет себя Френсисом, подала в ЕСПЧ жалобу на действия российских властей.

В жалобе указывается, что в отношении Савиновских нарушены две статьи Европейской конвенции по правам человека: о праве на уважение частной и семейной жизни и о запрете на дискриминацию. «Решение об изъятии детей должно приниматься на основании проверки родительских способностей после изучения положения самих детей. Но не исключительно на основании гендерной идентичности, как в этом деле», – цитирует "Медуза" заявление адвоката Международной правозащитной группы «Агора» Натальи Добревой.

Юлия Савиновских сейчас живет в Испании, куда она переехала в конце декабря – ее семья просила убежища в этой стране, женщина рассказывала, что ей поступали угрозы, что помимо приемных мальчиков она может потерять и своих родных детей. Уже находясь за рубежом, Савиновских призналась, что она ощущает себя мужчиной. «Меня зовут Френсис, я транссексуальный мужчина, возможно, небинарный, и, если честно, я не хочу вешать на себя новые ярлыки», – описывал Юлия-Френсис.

Напомним, органы опеки забрали у Савиновских двух приемных мальчиков в 2017 году после того, как женщина сделала операцию по удалению груди. Юлия пыталась обжаловать действия органов опеки в суде, но безуспешно.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.03.19

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