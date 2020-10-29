Кулаченко – о перераспределении доходов Екатеринбурга: «Его обеспеченность – не его заслуга»

Замгубернатора – министр финансов Галина Кулаченко в очередной раз объяснила, почему область забирает у Екатеринбурга большую часть поступлений по НДФЛ, оставляя ему только 16%, хотя многим другим муниципалитетам остается 84%. Как передает корреспондент РИА «Новый День», это заявление она сделала сегодня на онлайн-брифинге.

«Екатеринбург – особый город, у него остается 16% НДФЛ, с чем это связано? Это связано с тем, что он самообеспечен. У него уровень доходов обеспечивает те расходы, которые предусмотрены, – подчеркнула Кулаченко. – Если, теоретически рассуждая, повысить ему проценты отчисления по НДФЛ, то возникнет проблема по балансировке бюджета области в целом. Потому что мы понимаем, что доходная база у нас распространяется неравномерно. Мы уже неоднократно об этом говорили: это не особая заслуга Екатеринбурга, что в нем налогоплательщиков сосредоточено больше, а просто такой статус. Екатеринбург – столица нашей области».

В то же время она добавила, что в проекте бюджета на 2021 год для Екатеринбурга запланировано дополнительно 1,5 млрд рублей. На какие именно объекты – она не ответила. «Это будет вопрос второго и третьего чтения бюджета, а мы с вами пока выходим только на первое», – заметила она.

Как уже писал «Новый День», за годы правления губернатора Евгения Куйвашева нормативы отчислений от НДФЛ в бюджет Екатеринбурга сократились почти в два раза. Если в 2013-м, через год после его вступления в должность, Екатеринбург еще получал 30% от собранного со своих жителей налога, то уже с 1 января 2014 они были урезаны до 18%. На этом же уровне норматив остался и в 2015 году. Но с 2016 года долю Екатеринбурга от заработных им денег урезали до 16%. Эксперты тогда говорили, что это «добьет» город.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 29.10.20

Доходы бюджета 2021 года сократят на 20 млрд рублей. / Екатеринбуржцы проигнорировали указ Куйвашева о полутораметровой дистанции в транспорте (ВИДЕО). / Пенсионерка отдала телефонным мошенникам 4,2 млн рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»