Кибер-аферисты обманули мужчину на 500 тысяч, попросив перевернуть телефон экраном вниз

В Екатеринбурге ищут аферистов, которые с помощью простого телефонного разговора похитили со счета 32-летнего местного жителя несколько сотен тысяч рублей.

В отделении по работе со СМИ УМВД Екатеринбурга «Новому Дню» рассказали, что к ним обратился 32-летний екатеринбуржец. Он сообщил, что ему позвонила какая-то женщина и под видом сотрудника банка сказала, что на его имя пытаются оформить кредит на сумму 150 тысяч рублей. После этого звонившая уточнила, что чтобы урегулировать данный вопрос, достаточно на сотовый телефон установить приложение, а остальные операции по «защите» денежных средств сотрудники службы безопасности банка возьмут на себя. Затем мужчина обратил внимание, что с его счета куда-то перечислены 92 тысячи рублей. Незнакомка успокоила собеседника, убедив его в том, что средства переведены на специальный резервный счет, открытый на его имя. При этом девушка попросила мужчину перевернуть телефон экраном вниз. Он согласился, однако «периодически, приподнимая экран, видел подозрительные операции в сотовом телефоне», – рассказали в полиции. Через некоторое время звонившая отключилась. В этот момент мужчина насторожился и позвонил в службу поддержки банка, где ему сообщили, что на его имя оформлен кредит на сумму 409 тысяч рублей. А общая сумма ущерба, причиненного гражданину, составила 501 тысячу рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Сотрудники полиции предпринимают комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данному преступлению.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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