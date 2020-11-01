В Свердловской области выявлено еще 275 новых случаев Covid-19

За последние сутки в Свердловской области выявлено еще 275 новых случаев Covid-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном оперштабе, диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+94), Алапаевска и Алапаевского района, Асбеста, Артемовского, Арамильского и Ачитского городских округов, Берёзовского, Белоярского городского округа, Байкаловского района, Верхней Салды, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, ЗАТО Свободный, Ирбита, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Камышлова и Камышловского района, Каменска-Уральского, Качканара, Кушвы, Нижней Салды, Нижних Серёг, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Первоуральска, Ревды, Режа, Рефтинского, Сухого Лога, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского городского округа, посёлка Уральский, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции достигло 36 487.

Состояние 287 госпитализированных оценивается как тяжелое, 233 из них находятся в реанимации, 157 из них – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 1219. Остальные – в удовлетворительном состоянии.

Выписан 281 человек. Общее число выписанных достигло 28 584.

Скончались пять человек, больных Covid-19. Общее число летальных случаев – 777.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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