В ДТП в Екатеринбурге пострадал трехлетний ребенок (ФОТО)

Сегодня вечером на Вторчермете, на перекрестке улиц 2-й Новосибирской и Палисадной, случилось ДТП: «Лада Веста» не пропустила ВАЗ-2114, за рулем обеих машин были женщины. В результате пострадал ребенок.

Фото ОГИБДД Екатеринбурга

Как сообщили «Новому Дню» в городском отделе ГИБДД, женщина – водительница «четырнадцатой» госпитализирована с переломом колена.

Пострадал и трехлетний ребенок, ехавший в «Весте», – ему поранило щеку разбитым стеклом.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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