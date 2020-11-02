В затопленном уральском карьере утонул московский дайвер

В Нижнем Тагиле следователи СКР проводят проверку по факту смерти дайвера, утонувшего в затопленном карьере.

Как сообщили «Новому Дню» в СУ СКР по Свердловской области, в субботу, 31 октября, из затопленной шахты в поселке Уралец извлекли тело дайвера. Установлено, что спортсмен вместе с еще несколькими дайверами прибыл из Москвы для того, чтобы обследовать водоём в заброшенной шахте. Во время погружения он погиб, причины выясняются. Его тело было извлечено из воды другими ныряльщиками, приехавшими с ним, и сотрудниками службы спасения.

Для определения точной причины смерти дайвера проводится судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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