Митрополит Кирилл ушел на самоизоляцию из-за контакта с Covid-19

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл ушел на карантин из-за контакта с заболевшим Covid-19. Об этом сообщили в пресс-службе епархии. Там уточнили, что владыка находится в «добром здравии» и будет работать в дистанционном режиме.

Накануне в воскресенье митрополит совершил богослужение в храме Свято-Симеоновского архиерейского подворья в Екатеринбурге, после чего самоизолировался. «Глава митрополии находится на карантине после контакта с больным коронавирусом. Чтобы в условиях распространения коронавирусной инфекции не подвергать окружающих опасности, сегодня и всю следующую неделю владыка проведет на самоизоляции», – сообщил секретарь епархии иеромонах Кирилл.

В пресс-службе добавили: «Самоизоляция митрополита Кирилла – это проявление заботы об окружающих и пример ответственного отношения в условиях распространения коронавирусной инфекции».

4 ноября православные верующие отмечают праздник Казанской иконы Божьей матери. В этот день во всех храмах традиционно совершаются праздничные утренние богослужения. В этом году в кафедральном Свято-Троицком соборе богослужение возглавит настоятель собора – митрофорный протоиерей Николай Малета, сообщили «Новому Дню» в епархии. Добавим, что традиционный крестный ход верующих был отменен из-за сложной эпидемиологической ситуации в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 02.11.20

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