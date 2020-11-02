В День народного единства в Екатеринбурге будет сухо и тепло

В Екатеринбург ненадолго придет по-осеннему теплая погода. Уже завтра дневная температура воздуха поднимется до +3 и будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. В праздничный выходной день, 4 ноября, выглянет солнце, а температура воздуха на улице прогреется до +8 градусов. Осадков в среду не ожидается. К концу рабочей недели начнет холодать, и уже в выходные дни в уральской столице будет идти дождь со снегом.

На территории Свердловской области всю неделю будет чуть холоднее, чем в Екатеринбурге. Ночью местами могут быть заморозки до -9 градусов, днем потеплеет до +3…+8. По утрам на дорогах прогнозируется гололедица.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 02.11.20

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