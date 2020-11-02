На Уральской таможне коронавирусом заболели более 170 человек

Более 170 человек из разных подразделений Уральского таможенного управления за время пандемии официально переболели коронавирусом. Диагноз подтвердился у 8% всех сотрудников.

Об этом сегодня на пресс-конференции в «Интерфаксе» сообщил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов. Сейчас к исполнению обязанностей привлекаются около 60% личного состава таможни.

«Это не значит, что остальные 40% на больничном. Кто-то в отпуске, кто-то на учебе, кто-то на больничном», – отметил Алексей Фролов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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