Еще семь человек скончались от коронавируса на Среднем Урале

В Свердловской области за минувшие сутки было выявлено 279 новых случаев Covid-19. Диагноз подтвержден у жителей Екатеринбурга (+143) и еще 33 муниципалитетов. На сегодняшний день в регионе зафиксировано более 7,1 тысячи больных коронавирусом.

Как сообщили в областном оперативном штабе, состояние 277 госпитализированных оценивается как тяжелое. В реанимациях находится 237 больных, из них 158 дышат с помощью аппаратов ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести увеличилось до 1156.

За сутки в регионе зарегистрировано 7 случаев смерти больных Covid-19. Общее число летальных исходов составило уже 784.

Общее количество зафиксированных в Свердловской области случаев новой коронавирусной инфекции составляет 36 766. За сутки врачи выписали 280 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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