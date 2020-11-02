Вместо Германии и Франции уральские предприятия увеличили экспорт в Узбекистан и Турцию

С начала года внешнеторговый оборот Уральского федерального округа составил 11 миллиардов долларов: 70% пришлось на экспорт, 30% – на импорт. Изменился список стран, в которые уральские предприятия осуществляли поставки товаров. Вместо Франции и Германии в пятерку лидеров вошли Турция и Узбекистан.

По данным начальника Уральского таможенного управления Алексея Фролова, положительное сальдо внешнеторгового оборота с начала года составило 4,5 миллиарда долларов – это на 30% меньше, чем за тот же период 2019 года. Стоимостный объем торговли тоже снизился – на 20%. В общем рейтинге стран в тройке лидеров, как и годом ранее, оказались Китай, Германия и США. Но если отдельно посмотреть на структуру стран-импортеров и стран-экспортеров, то можно заметить изменения.

«Внешнеторговый оборот в сфере импорта составил 3,3 млрд долларов. Основные партнеры: Китайская Народная Республика (ввезено товаров почти на миллиард долларов), Германия (737 миллионов долларов), США (162 миллиона долларов). Причем Германия увеличила объемы ввоза товаров почти на 200 миллионов. Далее в пятерке идут Италия (4% от всего импорта) и Южная Африка (3%), – рассказал начальник Уральского таможенного управления. – Основной объем импорта – это машины и оборудование, металлы и изделия из них и химическая продукция».

Экспорт в зоне ответственности Уральской таможни с начала года составил 7,8 миллиарда долларов. Основными экспортерами остались Китай (26%) и США (9%). А вот третье место поделили между собой Турция и Узбекистан – на каждую страну приходится по 7% в общей доле экспорта. В прошлом году на их месте в пятерке лидеров были Германия и Франция. Далее следует Алжир. Большую долю экспорта составляют металлы и изделия из них (59%), оборудование и транспортные средства. Доля минеральных продуктов, экспортируемых уральскими предприятиями, в этом году упала в 9 раз – за счет этого сократился и общий объем экспорта.

«Причиной снижения показателей является пандемия. Но надо учитывать и другие факторы. Например, курс доллара в начале года был около 62 рублей, а сейчас он составляет почти 80 рублей», – отметил Алексей Фролов.

Но по итогам года руководитель Уральской таможни не ожидает существенного снижения внешнеторговых показателей, не исключен даже рост.

«Мы провели анализ по 10 крупнейшим участникам внешней торговли, оборот которых составляет порядка 70% от всего оборота. И по категории крупнейших экспортеров идет рост, думаю, они сохранят объем. Существенное снижение идет только по «ВСМПО-Ависма», который поставлял металл, в том числе, авиапредприятиям, производящим Boeing», – отметил Фролов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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