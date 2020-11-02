Пьяный мотоциклист поехал за пивом и по дороге насмерть сбил 16-летнюю девушку

Нетрезвый 34-летний мужчина на мотоцикле «Урал» сбил 16-летнюю девушку. Она получила тяжелые травмы, от которых вскоре скончалась в больнице.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УГИБДД Свердловской области, ДТП произошло накануне вечером в поселке Восточный (Серовский городской округ). «В результате происшествия девушку-пешехода с открытым переломом голени и закрытой черепно-мозговой травмой, в тяжелом бессознательном состоянии госпитализировали в Серовскую городскую больницу, где позже девушка скончалась» – уточнили в инспекции.

Полицейские установили, что мотоциклом управлял местный житель. Он пояснил, что ездил в магазин за пивом, при этом уже находился в нетрезвом состоянии. Мужчина сказал, что пешеходов, идущих навстречу, увидел в последний момент, затормозил, но наезда избежать не удалось. Ни документов на транспортное средство, ни водительских прав мотоциклист предъявить не смог. В ходе проведенного освидетельствования у водителя установлено алкогольное опьянение с результатом в выдохе 0.794 мг/л.

Кроме этого, сотрудники ГИБДД выяснили, что мотоцикл собран самостоятельно из запчастей, собранных на пункте приема металлолома. Тормозная система и фары не работали.

Сотрудники полиции сразу установили личность девушки. Она жила с родителями в Верхней Пышме, а в поселок приехала навестить бабушку. Вечером девушка с подругой гуляли по поселку. В месте, где произошло ДТП, имеется тротуар, но сейчас его ремонтируют, поэтому девушки шли по проезжей части.

Серов, Елена Владимирова

Серов. Другие новости 02.11.20

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