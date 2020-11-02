В свердловских больницах заканчивается отрицательная кровь

Свердловская областная станция переливания крови ждет доноров с первой группой крови и отрицательным резус-фактором. Медучреждения испытывают потребность в ней, свидетельствуют данные донорского светофора.

Недостаточно также отрицательной крови II, III и IV групп, а положительной в медучреждениях хватает.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 02.11.20

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