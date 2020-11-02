В свердловских больницах заканчивается отрицательная кровь

Свердловская областная станция переливания крови ждет доноров с первой группой крови и отрицательным резус-фактором. Медучреждения испытывают потребность в ней, свидетельствуют данные донорского светофора.
Недостаточно также отрицательной крови II, III и IV групп, а положительной в медучреждениях хватает.
Екатеринбург, Елена Сычева
Екатеринбург. Другие новости 02.11.20
Пьяный мотоциклист поехал за пивом и по дороге насмерть сбил 16-летнюю девушку. / Россиянам могут начать возвращать деньги за тесты на Covid-19: «Только на анализы на двоих мы потратили 13,5 тысячи». / Туроператор объявил о запуске рейсов на Занзибар из Екатеринбурга. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube