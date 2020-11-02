Смирнов: жильцы, препятствующие капремонту, будут отвечать за последствия

В Свердловской области по состоянию на 1 ноября уже на 94% выполнен план по капитальному ремонту. В 40 муниципалитетах плановые работы уже полностью завершены. Об этом сообщили «Новому Дню» в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.

По словам министра Николая Смирнова, в общей сложности в области отремонтированы 522 крыши, 456 подвалов, 411 фасадов, 205 лифтов, 378 систем холодного и 296 систем горячего водоснабжения, 485 внутридомовых систем центрального отопления, 419 систем водоотведения и 421 система электроснабжения.

В то же время есть ряд отстающим объектов. Министр заявил, что главная причина этого – жильцы, которые не впускают специалистов в квартиры для замены сетей. «Иногда из-за одного собственника работы останавливаются во всем подъезде. И это недопустимо. Жителям необходимо понять, что если не поменять общедомовые сети и стояки сейчас, потом, когда наступят морозы, сделать это будет значительно сложней», – предупредил Смирнов. Он напомнил, что если работы не будут проведены в срок из-за недопуска специалистов, вся ответственность за последствия будет лежать на не пустившем их жильце.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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