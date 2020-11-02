Участник «Ночи искусств» сообщает об отмене мероприятий: из-за «нервозной обстановки» нет спроса

Завтра в Свердловской области должна состояться «Ночь искусств» – культурная акция, во время которой театры и музеи продлевают свою работу до позднего вечера, чтобы привлечь занятых в рабочие будни людей. В этом году многие мероприятия из-за коронавируса пройдут онлайн, а среди участников, которые планировали провести реальные встречи с людьми есть те, кто отказался от затеи из-за низкого спроса на волне Covid-19.

По данным организаторов, в этом году в «Ночи искусств» примет участие 271 площадка в 132 городах и деревнях Свердловской области: это театры, музеи, филармонии, детские школы, библиотеки и так далее. Суть акции заключается в том, чтобы дать работающим людям прийти в культурное учреждение в нерабочие часы: 3 ноября двери будут открыты до 23:00. Но в этом году «Ночь искусств» нельзя назвать масштабной: многие программы будут проходить только онлайн. А на концерты и встречи, которые пройдут офлайн, нужно заранее регистрироваться.

Сегодня стало известно, что некоторые участники в последний момент и вовсе отказались от ранее запланированных программ. Так, театр «Драма Номер Три» Каменска-Уральского не будет проводить театральную ночь, хотя в прошлые годы на нее собиралось более 100 человек. Отмену руководство объясняет отсутствием спроса. Также отменяется и благотворительный марафон, который должен был пройти в театре 4 ноября.

«На мой взгляд, пониженный интерес к традиционно востребованным акциям театра вызван нервозной обстановкой по поводу так называемой второй волны коронавирусной инфекции», – цитирует художественного руководителя театра Людмилу Матис пресс-служба.

В Екатеринбурге об отменах офлайн-мероприйтий участники пока не сообщали. Завтра можно будет сходить на музыкально-поэтический квартирник в Водонапорную башню (мест очень мало), послушать романсы в ДК на Елизавете, побывать на книжных ярмарках и поэтических чтениях в библиотеках города. Полная программа есть на сайте «Ночи искусств».

Екатеринбург, Каменск-Уральский, Анастасия Истомина

Екатеринбург, Каменск-Уральский. Другие новости 02.11.20

Мэрия все еще не приняла работы в Зеленой Роще: «Приглашения от подрядчика не поступало». / Смирнов: Жильцы, препятствующие капремонту, будут отвечать за последствия. / «Единая Россия» ищет незамыленных кандидатов в Госдуму: партия бросила клич региональным активистам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»