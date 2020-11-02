В Екатеринбурге под ковидарии отдают койки в двух роддомах

Свердловские власти продолжают наращивать коечный фонд для лечения пациентов со средним и тяжелым течением коронавируса и пневмониями. Под Covid-19 уже с этой недели отдают 100 коек в Научно-исследовательском институте охраны материнства и младенчества, а также места в роддоме ГКБ № 40. Решение было принято сегодня, сообщили источники «Нового Дня» в здравоохранении. Причем госпитализировать, по словам собеседников агентства, в эти медучреждения будут не беременных, рожениц или родильниц с положительным тестом и симптомами коронавируса, а вообще больных Covid-19.

Собеседники агентства сообщают, что мест в уже перепрофилированных больницах не хватает. По данным аппарата полпреда президента в УрФО, на 30 октября в регионе было развернуто 8 560 спецкоек, занято – 82,6%, причем процентный показатель в последние дни практически не меняется, несмотря на то, что открываются новые и новые места в больницах.

Медики, работающие в ковидариях, в беседе с «Новым Днем» говорят о «полувоенном положении», описывая ситуацию. Как уже писало агентство, в больнице № 24 часть пациентов разместили в коридорах, в клинике неврозов «Сосновый бор» – в столовой, в детскую больницу № 8 стали класть взрослых, в ОДКБ № 1, куда сначала госпитализировали лишь Covid-положительных беременных, появились пациенты-мужчины.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 02.11.20

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