В Свердловской области занято 83,7% ковидных коек из 9000

В Свердловской области по данным на 2 ноября развернуто 9 005 коек для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией, сообщили в аппарате полномочного представителя президента России в УрФО. Из этого числа коек занято 83,7%. Для сравнения – в прошлую пятницу, 30 октября, октября в регионе было развернуто 8 560 спецкоек, занято – 82,6%.

Как ранее писал «Новый День», власти региона продолжают перепрофилировать медучреждения. По информации агентства, на этой неделе часть коек заберут у роддома ГКБ № 40 и у НИИ ОММ.

Также в оперштабе региона сообщили, что с 3 ноября открывает дополнительно 340 коек хирургический корпус ГКБ № 40. Перепрофилируют под лечение коронавирусных больных роддом в Среднеуральске.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 02.11.20

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