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Вторник, 3 ноября 2020, 09:08 мск

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На трассах перевернулись две машины, пострадали трое детей (ФОТО)

Фото УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На трассах Свердловской области попали в ДТП и перевернулись два автомобиля. Пострадали шесть человек, в том числе трое детей.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УГИБДД, первая авария случилась вчера днем на 288-м километре автодороги Екатеринбург – Тюмень. 57-летний водитель автомобиля «Вольво» нарушил правила обгона, чем помешал ехавшей сзади 40-летней женщине на «Шевроле Эпика». Водитель не справилась с управлением, ее машина слетела с проезжей части и перевернулась. Вместе с женщиной в автомобиле ехали ее дети – 14-летний сын и 7-летняя дочь. Все трое доставлены ОКБ города Тюмени. У мальчика сломано плечо, у девочки и матери – закрытые черепно-мозговые травмы. Водитель «Вольво», спровоцировавший аварию, сначала скрылся, но его быстро нашли. Выяснилось, что это – 57-летний житель города Березовский, водительский стаж – 29 лет, за нарушения ПДД был наказан 11 раз. В этот раз травм он не получил, во время ДТП был трезвым.

Второе ДТП случилось вчера около 17 часов на 32-м километре автодороги Богданович – Покровское. Здесь опрокинулся автомобиль «Шевроле-Лачетти» под управлением 44-летнего мужчины. Вместе с ним ехали его жена и 13-летний сын, семья возвращалась из Талицы в Каменск-Уральский. Жена сидела на переднем пассажирском кресле, сын – на заднем сиденье справа, все были пристегнуты ремнями безопасности. В районе 32-го км водитель не справился с управлением, и машина перевернулась. Позже он пояснил, что ехал со скоростью около 100 км/ч. Неожиданно колесо попало в выбоину, после чего автомобиль потерял управление и опрокинулся. Травмы получили все трое. Женщина и мальчик доставлены в травматологическое отделение городской больницы, отцу предписано амбулаторное лечение.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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