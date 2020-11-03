Статистика: только четверть больных коронавирусом на Урале не госпитализированы

В Свердловской области лишь четверть людей, у кого подтвержден коронавирус, не госпитализированы. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные по итогам мониторинга аппарата полномочного представителя президента России в УрФО. По данным на вечер 2 ноября в регионе под медицинским наблюдением находились 10 818 человек, из них в стационарах – 7 534. Таким образом, у большей части свердловчан болезнь протекает в средней или тяжелой форме, т.к. с легкой формой пациентов не госпитализируют, оставляя на амбулаторном лечении.

Оперативный штаб региона приводит следующие данные. «Состояние 277 госпитализированных оценивается как тяжелое, 237 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 158 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 1 156. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – отметили там.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 03.11.20

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