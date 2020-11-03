На опасном перекрестке на Эльмаше установили знак пешеходного перехода

В Екатеринбурге после коллективного обращения жителей Эльмаша установили знаки пешеходного перехода на перекрестке улиц Стачек и Войкова. Раньше в час пик переходить здесь улицу было опасно для жизни.

Как рассказывают жители Эльмаша, по улице Стачек идет большой поток машин, и перейти ее со стороны Войкова без риска для жизни раньше было очень сложно: приходилось либо долго ждать, когда проедет весь транспорт, либо лавировать между автомобилями.

Жители обратились с коллективной просьбой к депутату Екатеринбургской городской думы Алексею Вихареву, обращение подписали более 500 человек. На днях на опасном перекрестке наконец установили знаки пешеходного перехода, сообщил депутат на своей странице в фейсбуке. В ближайшее время здесь появится и дорожная разметка.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 03.11.20

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