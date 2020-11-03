В Екатеринбурге простятся с известным детским психологом, бывшим руководителем центра «Форпост» Юлией Дерягиной. Об этом рассказали ее родственники и коллеги. Юлия Юрьевна помогала детям и подросткам, попавшим в трудные жизненные ситуации. Она занималась реабилитацией ребят, которые преступили закон или, наоборот, сами стали жертвами преступлений.

Прощание с Юлией Дерягиной состоится 5 ноября в 14:00 в Храме Рождества Христова на улице Машиностроителей, 4а.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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