Более тысячи вернувшихся из-за границы свердловчан не сдали тесты на Covid-19

За три месяца на зарубежных курортах отдохнули почти 41 тысяча жителей Свердловской области. После возвращения домой туристы обязаны в трехдневный срок сдать тест на коронавирус. По данным регионального управления Роспотребнадзора, о результатах анализов должным образом уведомили 39 933 человека. Из них у 627 положительный результат на Covid-19.

Не прошли обследование в положенный срок 1050 граждан. В отношении 404 свердловчан уже составлены протоколы, им грозят штрафы. Еще 646 свердловчан получили извещения о дате и месте составления протокола об административном правонарушении.

На данный момент свердловские суды наложили 27 штрафов на граждан за несвоевременное предоставление Covid-статуса. Общая сумма взысканий составила 281 тысячу рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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