В Екатеринбурге из-за коронавирусных ограничений ночной клуб отменил все концерты в 2020 году

В Екатеринбурге Center Club отменил все концерты, назначенные до конца 2020 года. Пока о новых датах выступлений не сообщается. Все билеты остаются действительными, либо их можно сдать в местах покупки.

Об отмене мероприятий до конца года сообщили в Center Club, расположенном в Ельцин-центре. Организаторы приняли такое решение в связи с указом губернатора Свердловской области, согласно которому запрещены развлечения с 23:00 до 06:00, а также в связи с запретом танцполов.

«Ситуация с Covid-19 не отступает, и мы, к сожалению, тоже вынуждены предпринять определенные меры безопасности. Выступления Эммы М и группы Fontano будут перенесены на новые даты (предположительно 2021 год). Все приобретенные билеты будут действительны!» – сообщается в аккаунте клуба в инстаграме.

Другие популярные концертные площадки города продолжают работать, но количество билетов теперь строго ограничено. Так, в клубе «Фабрика» и в «Телеклубе» теперь нет танцпола. Вместо него для посетителей организуют партер со стульями. Вставать во время концертов не желательно, нужно приходить в маске и соблюдать дистанцию. В таких условиях, например, прошли концерты «Сансары» и группы Lumen. Хотя отмены есть и на этих площадках. Так, сообщается о переносе тура группы Sabaton, который ранее был передвинут на осень с марта – также в связи с коронавирусом.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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