Бесплатные прививки от коронавируса в Свердловской области начнут ставить в январе 2021 года

До конца ноября Свердловская область получит еще одну экспериментальную партию вакцины от коронавируса. Массовая вакцинация для добровольцев начнется либо в декабре 2020 года, либо в январе 2021 года. Прививки для всех желающих будут бесплатными, сообщил на брифинге вице-губернатор Павел Креков.

«Экспериментальную партию в размере 3 700 доз мы получим в этом году. Поставки начнутся течение ближайших двух-трех недель. С начала следующего года, и может быть, даже в конце этого года, начнется добровольная и бесплатная вакцинация для всех желающих вакцинами от центра имени Гамалеи и позже «Вектора». У каждой вакцины есть свои плюсы и минусы, но они показали свою эффективность», – заявил Павел Креков, который был в числе первых 50 свердловчан, кто на себе испытал российскую прививку от Covid-19.

Он отметил, что в среднем на выработку антител требуется около 40 дней. Поэтому в этот период привитому человеку необходимо оберегать себя от любых инфекций. «При весомой вирусной нагрузкезаболеть можно заболеть и с большим количеством антител, но болезнь будет протекать легче, и риск осложнений значительно ниже», – отметил Креков.

Напомним, что в Свердловской области не прекращается вакцинация населения от гриппа. В следующий понедельник, 9 ноября, регион получит новую поставку 500 тысяч доз, рассчитанных и на детей, и на взрослых. Павел Креков считает, что властям удастся достигнуть поставленной планки по вакцинации от гриппа и привить около 70% населения области.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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