В Екатеринбурге отменили форум «Города России»

Организаторы форума «Города России 2030: вызовы и действия» отменили мероприятие, которое должно было пройти на следующей неделе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Новая ориентировочная дата форума станет известна позже, пока предполагается, что он может пройти в апреле 2021 года.

При этом часть запланированных заседаний все же состоится в ноябре 2020-го, но в онлайне. Так, 12 числа пройдут мероприятия «Структурная трансформация экономики городов» (12:30-14:00) и «Лаборатория Искусственного интеллекта. Город, управляемый данными – DataDrivenCity» (15:00-17:00).

«Информация по участию в мероприятиях онлайн-этапа будет размещена на сайте forumrc.org дополнительно. Мы благодарим вас за желание и готовность принять участие в форуме и приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию», – сказали организаторы.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 03.11.20

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