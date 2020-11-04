Тагильчанка с ковидом умерла меньше, чем через сутки после выписки из больницы

Жительница Нижнего Тагила с коронавирусом, затруднённым дыханием и поражением лёгких, выписанная из горбольницы №1, умерла дома меньше, чем через сутки. Родственники пытаются разобраться, почему женщине не оказали должной медицинской помощи, сообщает тамильский портал vsenovostint.ru. Цепочку событий, приведших к трагедии, СМИ описывает так: 54-летняя Вера К. почувствовала себя плохо около двух недель назад: появилась одышка, слабость, но температура при этом была невысокой – в районе 37 градусов. Как рассказала ИА «Все новости» родственница погибшей Ольга, Состояние женщины не улучшалось и 22 октября близкие вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила тагильчанку в городскую больницу №1. Там после 10 часов ожидания ей сделали компьютерную томографию, которая показала 70-процентное поражение лёгких. Женщине диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию. Кардиограмма выявила у пациентки синдром Вольфа – Паркинсона – Уайта – это врожденная аномалия строения сердца, которая увеличивает риск внезапной смерти.

Несмотря на ярко выраженную одышку и поражение лёгких, Веру К. поместили в обычную палату, дали кислород. Женщине назначили терапию препаратами «Амброксол» (отхаркивающее) и «Гидроксихлорохин» (противомалярийное, которое часто прописывают больным COVID-19). Пациентке сделали тест на коронавирус: первый оказался положительным, повторный – отрицательным.

Через неделю лечения, 29 октября, жительницу Нижнего Тагила выписали из больницы №1. Родственникам сообщили, что держать в медучреждении пациентку нет смысла, поскольку коронавируса у неё нет. Между тем, в выписном эпикризе лечащий врач, сообщает портал «Все новости», указал диагноз «новая респираторно вирусная инфекция COVID-19, двусторонняя полисегментарная пневмония». Женщину выписали «с улучшением», обязав вызвать участкового терапевта на дом, пройти инфекционный контроль через месяц, а также сдать анализы крови и мочи.

А меньше чем через сутки после выписки женщина скончалась. Родные тагильчанки считают, что это произошло от остановки дыхания, вызванной тяжелым воспалением легких.

В горбольнице №1 отказались комментировать ситуацию, сославшись на врачебную тайну. В медучреждении отметили, что могут разглашать персональные и иные данные только с согласия родственников. По словам близких скончавшейся женщины, они ещё не получили результаты судмедэкспертизы тела, которая установит причину смерти. И пока отправили заявления в свердловскую прокуратуру и минздрав с требованием разобраться в ситуации и наказать виновных, сообщает vsenovostint.ru.

Нижний Тагил, Елена Васильева

Нижний Тагил. Другие новости 03.11.20

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